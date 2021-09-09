Сейчас в США полностью вакцинированы от коронавируса уже 53% граждан.

Американский глава Джо Байден намерен сделать вакцинацию от коронавируса для федеральных работников обязательной.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

В июле Байден заявил, что служащие, помимо соблюдения масочного режима и ограничений на официальные поездки, должны будут вакцинироваться от коронавируса или регулярно делать COVID-тесты.

По словам собеседника, соответствующий указ Байден подпишет уже в четверг. Документ охватит миллионы федеральных работников и подрядчиков сотрудничающих с правительством.

Читайте такжеСМИ узнали о планах США созвать глобальный саммит по коронавирусуТаким образом власть завершит выполнение ранее поставленных задач по иммунизации населения о вакцинации 2,5 миллиона человек, ответил собеседник.

Сейчас в США полностью вакцинированы от коронавируса уже 53%, в том числе две трети взрослого населения. Болезнь убила более 651 тысячи американцев.

В августе сообщалось, что обязательной вакцинацию сделают и для американских военных.

Тогда же министр обороны США Ллойд Остин попросил Байдена уже к середине сентября добавить прививку от COVID-19 к перечню обязательных вакцин для прохождения службы.

Сейчас в списке обязательных - 17 вакцин, которые военные должны получить перед началом службы. Среди них – вакцины против кори, дифтерии, гепатита, оспы и гриппа.

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Автор: Виолетта Орлова