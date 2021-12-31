Словацкий Минфин посредничеством почты доставляет чеки на 300 евро гражданам на адрес, который они указывают на месте проведения вакцинации.

Для охвата вакцинацией против COVID-19 как можно большего количества граждан в возрасте от 60 лет Министерство финансов Словакии предусмотрело особые льготы.

В частности, финансовую награду в 300 евро получают вакцинированные граждане или те, которые зарегистрируются на вакцинацию до 15 марта 2022 года, сообщает радио Свобода.

Материальная поддержка касается исключительно граждан, которые проживают постоянно в Словакии, с правом длительного пребывания в стране, и до 15 января были вакцинированы первой, второй или третьей дозой вакцины против COVID-19.

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Словацкий Минфин посредничеством почты доставляет чеки на 300 евро гражданам на адрес, который они указывают на месте проведения вакцинации.

В настоящее время в Словакии первую дозу вакцины получили более 2,4 млн граждан, полностью вакцинированными являются более чем 2,5 млн людей.

Как сообщал УНИАН, правительство Болгарии, которая является самой бедной и самой непривитой страной Евросоюза, решило попробовать стимулировать темп вакцинации, пообещав пенсионерам небольшие премии за прививку от коронавируса. В частности, каждый болгарский пенсионер получит за первую или вторую прививку 75 левов (38 евро).

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