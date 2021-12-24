В Болгарии полностью вакцинированы всего 32% взрослого населения.

Правительство Болгарии, которая является самой бедной и самой непривитой страной Евросоюза, решило попытаться стимулировать темп вакцинации, пообещав пенсионерам небольшие премии за прививку от коронавируса.

Каждый болгарский пенсионер получит за первую или вторую прививку 75 левов (38 евро), сообщает Би-би-си.

"Наша цель - уменьшить нагрузку на больницы и, главное, защитить наших стариков, которые рискуют больше всех", - сказал болгарский премьер Кирилл Петков.

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В Болгарии полностью вакцинированы всего 32% взрослого населения. Во всем Евросоюзе меньше половины полностью вакцинированных жителей - только в соседней Румынии, да и та намного опережает Болгарию: 47% дважды привитых взрослых. В подавляющим большинстве остальных стран ЕС полностью привиты от двух третей до 90% взрослых.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.