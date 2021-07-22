"Бразильский" штамм COVID более трансмиссивный, вирулентный, может снижать эффективность антител.

В России выявили штамм коронавируса "гамма", который также называют "бразильским". Подобно штамму "дельта", он является более заразным.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на научный центр Роспотребнадзора "Вектор".

"На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма", - сказали в центре.

В РФ штаммы "гамма" и "дельта" были отнесены к категории "вызывающих озабоченность". Эти варианты коронавируса более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.

В то же время штаммы "лямбда" и "эпсилон", "относимые к вариантам, вызывающим интерес", на территории РФ пока не выявлены.

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Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил об угрозе появления штамма коронавируса, который будет более опасен, чем "Дельта".

Если COVID-19 и дальше будет распространяться в мире, вероятность появления еще одного опасного штамма коронавируса высока.

По словам главы ВОЗ, в настоящее время в мире можно наблюдать беспрецедентный кризис, который требует беспрецедентных мер.

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Автор: Дмитрий Захаров