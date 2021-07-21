Новый штамм коронавируса может вернуть человечество в самое начало пандемии, когда в мире не было вакцины от заболевания.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил об угрозе появления штамма коронавируса, который будет более опасен, чем "Дельта".

Об этом глава ВОЗ сказал на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

Если COVID-19 и дальше будет распространяться в мире, вероятность появления еще одного опасного штамма коронавируса высока.

"Чем шире распространение, тем больше вариантов коронавируса появится с потенциалом стать даже более опасным, чем штамм Дельта, который наносит столько ущерба сейчас. И чем больше вариантов, тем выше вероятность, что один из них сможет увернуться от вакцин и вернуть нас в самое начало", - рассказал Гебрейесус.

Читайте такжеВласти Индии могли занизить количество умерших от коронавируса в 10 разПо словам главы ВОЗ, в настоящее время в мире можно наблюдать беспрецедентный кризис, который требует беспрецедентных мер. Пандемия может закончиться только тогда, когда весь мир решит наконец с ней закончить, отметил Гебрейесус. Такой фразой он подвел свой монолог к теме вакцинации.

"Наша цель - глобальное восстановление. Мы можем положить конец пандемии. Чтобы выполнить цель о вакцинации 70% населения к сентябрю, нам потребуется 11 млрд вакцин. Это потребует срочных мер. Но сейчас происходит беспрецедентный кризис, и он требует беспрецедентных мер", заявил глава ВОЗ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ВОЗ предупредили о новой COVID-угрозе. Штамм "Лямбда" начал распространяться по миру.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Полина Кузенко