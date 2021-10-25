Вместе с тем для тех, кто работает, поручение предусматривает перевод на дистанционную работу.

Президент России Владимир Путин поручил отправить на самоизоляцию россиян старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID-19. Для тех, кто работает, поручение предусматривает перевод на дистанционную работу.

В частности, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, говорится на сайте Кремля.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации ... введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет", - говорится в документе.

Кроме того, россиян старше 60 лет без вакцинации и с хроническими заболеваниями рекомендуется перевести на дистанционный режим работы.

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Отметим, как писал УНИАН, коронавирус бьет все возможные антирекорды в России.

Так, за последние сутки в России выявлено 37 930 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 387 (9,0%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране COVID-19 выявлено у 8 279 573 человек в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса умерло 231 669 человек.

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Автор: Виктория Гордиенко