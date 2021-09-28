На сегодня Россия лидирует в мире по суточной смертности от коронавируса.

В России сегодня, 28 сентября, зафиксировали максимальное количество смертей за сутки с начала пандемии коронавируса.

Статистические данные опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Так, за сутки в РФ скончались 852 пациента. Из них в Москве – 63, в Санкт-Петербурге – 58, в Свердловской области – 40 пациентов.

Предыдущее наибольшее значение фиксировали 24 сентября, тогда умерли 828 человек.

На сегодня по данным сайта Worldometers Россия лидирует в мире по суточной смертности от коронавируса.

Кроме того за последние сутки в России выявили 21 559 заболевших. До этого в стране три дня подряд отмечалось больше 22 тысяч заболевших. Выздоровели от коронавируса 17 368 человек.

По данным оперштаба, всего в России с начала пандемии коронавируса выявили 7 464 708 случаев COVID-19, 205 531 человек умер, выздоровели 6 635 485 человек.

Ранее, как сообщал УНИАН, стало известно, что Путин ушел на самоизоляцию, так как в его окружении зафиксирован факт заболевания коронавирусом. За несколько месяцев до этого Путин заявлял, что получил обе дозы вакцины против коронавируса.

Коронавирус в России: что известно

Автор: Виктория Гордиенко