Россия украла формулу вакцины Oxford/AstraZeneca для создания своей печально известной вакцины "Спутник V", которая уже якобы прошла третью фазу испытаний. Службы безопасности Великобритании утверждают, что у них даже есть доказательства кражи, совершенной российскими шпионами.
Об этом сообщает издание The Sun.
Информацию о краже формулы вакцины спецслужбы уже передали министрам Великобритании. По данным издания, шпионы из РФ похитили весьма важную информацию и применили ее для создания собственного препарата. Спецслужбы практически полностью уверенны, что спонсируемые РФ хакеры нацелились на организации Великобритании, США и Канады, разрабатывающие вакцину от коронавируса.
Обвинения в адрес России уже прокомментировал министр внутренних дел Великобритании Дамиан Хиндс. Он сказал, что в мире сейчас действительно существует государственная деятельность, направленная на промышленный и экономический шпионаж.
Читайте такжеВызывает лихорадку и проблемы с печенью: в Японии найден новый опасный вирусВ России ответили на обвинения и статью британского издания. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что The Sun является известной, но "глубоко не научной газетой".
Ранее УНИАН уже сообщал, что привитых российским "Спутником V" не пустят в США. Из-за этого РФ потеряла возможность использовать свою вакцину как дипломатический инструмент
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