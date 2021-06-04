Отмечается, что в селе работает межведомственная комиссия, проводятся ветеринарные мероприятия, отбираются пробы, которые в ближайшее время позволят дать компетентное заключение относительно ситуации.

В российской республике Тыве в селе Бижиктиг-Хая у 29-летнего местного жителя выявили сибирскую язву. Из-за этого населенный пункт закрыли на карантин.

Об этом сообщил врио главы Тывы Владислав Ховалыг на своей странице во "ВКонтакте" утром в пятницу, 4 июня, пишет Страна.ua.

"Сейчас пациент получает необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что у него кожная форма заболевания — менее агрессивная по сравнению с легочной и желудочно-кишечной. Врачи наблюдают за состоянием контактировавших с зараженным", — написал он.

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Также Владислав Ховалыг добавил, что в селе работает межведомственная комиссия, проводятся ветеринарные мероприятия, отбираются пробы, которые в ближайшее время позволят дать компетентное заключение относительно ситуации. По их результатам будет принято решение о дальнейших действиях.

Справка УНИАН. Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь. Заражение возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных. Не исключается заражение через почву или предметы, загрязненные возбудителем.

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Автор: Виктория Гордиенко