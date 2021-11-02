Для бустерной дозы в Польше предлагают две вакцины: Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Spikevax от Moderna.

В Польше со 2 ноября каждый взрослый может записаться на прививку бустерной дозой вакцины от коронавируса.

Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, пишет "Европейская правда". Со вторника каждый, достигший 18 лет, имеет право на третью дозу при условии, что с момента первичной иммунизации прошло не менее шести месяцев.

Для бустерной дозы в Польше предлагают две вакцины: Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Spikevax от Moderna.

Читайте такжеВ Польше заявляют о начале четвертой волны пандемии коронавирусаПолучить бустерную дозу могут люди в возрасте 18 лет и старше, прошедшие полный курс вакцинации двумя вакцинными дозами Comirnaty, Spikevax или Vaxzevria от AstraZeneca или одной дозой вакцины Janssen.

Бустерная доза, как говорится в сообщении Минздрава, вводится вакцинированным лицам с целью "улучшения, закрепления и расширения защиты после вакцинации".

Вакцинацию бустерной дозой в Польше сначала предложили людям с ослабленным иммунитетом. Позже – медперсоналу и пожилым людям.

Недавно вакцинация третьей дозой стала доступна всем людям в возрасте от 50 лет, а теперь бустерную дозу может получить каждый взрослый.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая