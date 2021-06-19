В Нидерландах ослабляют антикоронавирусные ограничения.
Об этом объявил премьер-министр страны Марк Рютте, сообщает Deutsche Welle.
С 26 июня маски можно будет не надевать там, где есть возможность соблюдать безопасную дистанцию в полтора метра, однако они по-прежнему будут обязательны в общественном транспорте.
Также будут сняты ограничения на число посетителей магазинов, ресторанов и баров при условии соблюдения требуемой дистанции или наличия справки о прививке или отрицательного теста.
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С 1 июля в Евросоюзе планируют ввести цифровые COVID-сертификаты для путешествий без ограничений в пределах стран ЕС.
В мае МИД Украины начал активную работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации, чтобы граждане могли путешествовать летом.
Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Украина введет цифровые COVID-сертификаты через 10-14 дней после Евросоюза.
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