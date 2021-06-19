С 26 июня будут сняты ограничения на число посетителей магазинов, ресторанов и баров и смягчен масочный режим.

В Нидерландах ослабляют антикоронавирусные ограничения.

Об этом объявил премьер-министр страны Марк Рютте, сообщает Deutsche Welle.

С 26 июня маски можно будет не надевать там, где есть возможность соблюдать безопасную дистанцию в полтора метра, однако они по-прежнему будут обязательны в общественном транспорте.

Также будут сняты ограничения на число посетителей магазинов, ресторанов и баров при условии соблюдения требуемой дистанции или наличия справки о прививке или отрицательного теста.

Читайте такжеИндийский штамм коронавируса доминирует по всему миру - ВОЗГлава нидерландского правительства выразил надежду на "замечательное лето", однако напомнил о необходимости соблюдать осторожность.

С 1 июля в Евросоюзе планируют ввести цифровые COVID-сертификаты для путешествий без ограничений в пределах стран ЕС.

В мае МИД Украины начал активную работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации, чтобы граждане могли путешествовать летом.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Украина введет цифровые COVID-сертификаты через 10-14 дней после Евросоюза.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева