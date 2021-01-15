Снижение поставок объясняется модернизацией производственных мощностей.

Компания Pfizer со следующей недели временно сокращает поставки вакцины от коронавируса в Европу.

Читайте такжеВ Италии 90-летняя женщина умерла после вакцинации от коронавируса, ее смерть расследуютОб этом сообщается на сайте Института общественного здравоохранения Норвегии.

Снижение поставок объясняется модернизацией производственных мощностей. «В институте уже создан запас вакцины на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, и пока будет использоваться он. Сейчас не ясно, сколько времени потребуется Pfizer, чтобы вернуться к максимальной производительности»,— говорится в сообщении, передает kommersant.

Вакцина от коронавируса Pfizer

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Автор: УНИАН