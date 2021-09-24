Мальчик хотел повидаться с тяжелобольной бабушкой, но боялся, что может заразить её коронавирусом.

В Гронингене суд позволил 12-летнему мальчику привиться от коронавируса, несмотря на то, что его отец выступал против.

Об этом пишет RTL Nieuws.

В приговоре говорится, что родители мальчика разведены и не могут нормально общаться, когда дело касается детей. Мать выступает за вакцинацию сына, но отец не хочет, чтобы мальчик был вакцинирован.

По мнению суда, большую роль в этой истории играет бабушка мальчика. У нее метастатический рак легких, и она находится на последнем этапе своей жизни.

Читайте такжеВ Израиле каждый девятый ребенок, инфицированный коронавирусом, имел "длинный ковид"Подросток хочет проводить с ней время, но опасается, что может заразить бабушку, и она может умереть от COVID-19.

Суд считает, что это обременяет мальчика.

После рекомендации Департамента защиты детей суд по делам несовершеннолетних постановил, что мальчику можно провести немедленную вакцинацию.

Ранее сообщалось, что во Львове впервые за последние 20 лет провели трансплантацию роговицы глаза.

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Автор: Людмила Жерновская