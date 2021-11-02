В Нидерландах вакцинировано около 84% взрослого населения.

Правительство Нидерландов во вторник решило повторно ввести меры, направленные на замедление последнего всплеска заражений COVID-19, включая ношение масок.

Как сообщает Reuters, премьер-министр Марк Рютте в частности, объявил, что с 6 ноября использование COVID-паспорта с информацией о вакцинации от COVID-19 или отрицательном тесте на коронавирус, будет расширено на общественные места, включая музеи, спортзалы и открытые террасы.

Во время телевизионной пресс-конференции Рютте призвал всех голландцев, вакцинированных и невакцинированных, соблюдать основные правила гигиены и оставаться дома, если у них есть симптомы возможной инфекции.

В магазинах и других общественных местах возобновят маски для лица, а людям советуют работать дома по крайней мере половину времени.

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По словам Рютте, правительство на следующей неделе может решить расширить использование COVID-пропуска на рабочем месте.

Количество заражений коронавирусом в Нидерландах росло в течение месяца после того, как большинство мер социального дистанцирования было отменено в конце сентября, и на прошлой неделе достигло самого высокого уровня с июля. Это заставило многие больницы снова сократить регулярное лечение, чтобы освободить место для неотложных случаев COVID-19.

Национальный институт здравоохранения страны заявил во вторник, что количество госпитализаций возросло на 31% за прошедшую неделю, причем большинство госпитализаций составляют вакцинированные пациенты. Согласно данным RIVM, среди людей, получивших положительный результат в прошлом месяце, около 52% сказали, что они не были вакцинированы, а 45% сказали, что были полностью вакцинированы.

В Нидерландах вакцинировано около 84% взрослого населения.

Ранее во вторник Совет здравоохранения страны рекомендовал полностью вакцинированным взрослым в возрасте 60 лет и старше начать ревакцинацию.

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Автор: Екатерина Гирнык