Почти 2 миллиона граждан Беларуси прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Министерство здравоохранения Беларуси отменило обязательный масочный режим, введенный в республике 9 октября.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

"Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад Александр Лукашенко заявил, что масочный режим якобы давит на людей.

"На улице человек должен дышать свежим воздухом. Не надо давить на людей. Маска на улице не нужна", - сказал он.

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На сегодняшний день в Беларуси первую дозу вакцины против COVID-19 получили почти 2,7 миллиона жителей, почти 2 миллиона прошли полный курс вакцинации.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусская вакцина от коронавируса появится в 2023 году.

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Автор: Денис Прядко