С начала пандемии в мире умерли 4,13 млн пациентов с COVID-19.

В мире зафиксировали рекордное количество смертей среди пациентов с коронавирусом. За сутки скончались 19 748 человек. До этого самый большой показатель был 28 января – 17 116.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения 23 июля.

Всего с начала пандемии в мире зарегистрировано 4,13 млн смертей среди COVID-пациентов.

22 июля, по предварительным данным, умерло 8644 пациента с COVID-19.

Отметим, что за все время в мире подтвердили почти 192 млн случаев коронавирусной инфекции.

Больше всего заболевших в США (33,9 млн); Индия (31,3 млн); Бразилия (19,4 млн); Россия (6,1 млн) и Франция (5,8 млн).

Напомним, индийский штамм коронавируса "Дельта" выявили у пациентов Александровской больницы Киева. Новый вирус подхватили люди от 21 до 73 лет. У всех шести человек, которые поступили в Александровскую больницу, средняя и тяжелая степень заболевания. Два пациента были в реанимации. Большинство из них в последнее время были в России.

Коронавирус в мире: что известно

Автор: Виктория Гордиенко