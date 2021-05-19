Угрозу возникновения новых вариантов коронавируса сейчас сложно прогнозировать. В настоящее время в мире чаще всего обнаруживают индийский, южноафриканский и британский штаммы COVID-19.
Читайте такжеВ ВОЗ обеспокоены эффективностью вакцин против новых штаммов коронавирусаОб этом заявили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как передает ТСН по их словам, сейчас в мире выявляют четыре основных мутации коронавируса. Среди них: индийский, южноафриканский и британский штаммы. При этом спрогнозировать появление новых вариантов патогена очень трудно.
"Прогноз в мире никто не может дать", - отметили специалисты.
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