В США ожидают, что смертность от коронавируса в мире достигнет пика уже в начале сентября 2021 года, а затем будет медленно снижаться.

В мире к декабрю 2021 года будет более 5,3 миллиона смертей, связанных с COVID-19.

Такие данные приводят в прогнозе Института показателей и оценки здоровья, пишет Bloomberg.

Американский институт ожидает, что смертность от коронавируса достигнет пика уже в начале сентября 2021 года, а затем будет медленно снижаться. Это связано тем, что штамм "Дельта" вызывает всплеск инфицирований СOVID-19.

Согласно прогнозу, кроме того, будет еще 12 миллионов дополнительных смертей. Эксперты приводят несколько различий между официально зарегистрированными случаями смерти от коронавируса и дополнительными случаями смертей, связанными с коронавирусом, включая незарегистрированные смертельные случаи.

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Сейчас в мире зарегистрировано 4,2 млн смертей от коронавируса. По данным Worldometer с начала пандемии коронавирус зафиксировано 202,4 млн случаи COVID-19, выздоровели - 182 млн.

Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано в США (свыше 36,4 млн), в Индии (более 31,8 млн) и в Бразилии (свыше 20,1 млн). Украина занимает 18-е место.

Пандемия коронавируса в мире: что известно

Авторы: Виктория Гордиенко, Светлана Закелова