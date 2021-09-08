Организовывать такие рейсы смогут как государственные, так и частные перевозчики.

Правительство Латвии приняло решение разрешить перевозчикам организовывать отдельные рейсы общественного транспорта только для тех, у кого есть сертификат COVID-вакцинации. Таким пассажирам будет разрешено не использовать защитные маски в транспорте.

Кроме COVID-сертификата пассажиры также смогут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или справку о недавно перенесенной болезни.

Читайте такжеИталия отменила почти все карантинные ограниченияОрганизовывать такие рейсы смогут как государственные, так и частные перевозчики.

Согласно решению правительства, в поездах могут появиться отдельные вагоны для вакцинированных пассажиров.

Также власти решили повысить допустимую заполняемость общественного транспорта с 65% до 80% от вместимости салона, а на региональных рейсах - 85%.

Кроме того, правительство рекомендует установить утром - с 7:30 до 10:30 - ограничения для пассажиров кроме школьников, студентов и педагогов.

В частности, выдвинуто предложение ограничить возможность другими категориями пассажиров пользоваться скидками на проезд с 7:30 до 10:30 утра, передает delfi.

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Автор: Ирина Погорелая