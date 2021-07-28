Расследуя произошедшее, врачи узнали, что ранее женщину признали клинически уязвимой к коронавирусу.

Жительницу английского города Уэймут, 62-летнюю Сару Льюис, которая впервые за 9 месяцев решила выйти из дома, сбил насмерть грузовик.

Все это время женщина не выходила на улицу, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Как сообщают местные СМИ, дождавшись такси, Льюис начала переходить дорогу, но не заметила грузовика, который приближался, поскольку в этот момент доставала из сумки защитную маску. Кроме того, женщина попала в слепую для водителя грузовика зону. Когда он давал задний ход, посмотрел в зеркала заднего вида и на дорогу вокруг себя, но не заметил женщину.

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Некоторое время после аварии Льюис не могли достать из-под машины, а по прибытии спасателей стало ясно, что она погибла.

По выводам судмедэкспертизы, смерть наступила от травм, полученных в результате аварии, передает ТСН со ссылкой на Daily Mirror.

Расследуя произошедшее, врачи также узнали, что ранее женщину признали клинически уязвимой к коронавирусу. Именно по этой причине она и не выходила из дома с 16 ноября 2020 года.

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Автор: Иван Бойко