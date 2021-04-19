Но Киев не единственный в Восточной Европе, кто пытаются получить дозы, от которых отказываются западные страны.

Из-за сомнений в безопасности страны Западной Европы ограничивают использование вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca. И Украина активнее всего пытается подобрать дозы, которые никто не хочет.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что правительство в Киеве столкнулось с трудностями в обеспечении поставок вакцин. Теперь он уже несколько месяцев ведет переговоры с ЕС о потенциальных покупках. Но после того, как на прошлой неделе Дания вообще запретила использовать вакцину AstraZeneca, ее дозы пытаются перекупить Чехия, Латвия и Литва.

Читайте такжеЛяшко рассказал, при каком условии темпы прививок от COVID-19 будут наращиватьсяВ последнее время Восточная Европа стала глобальным эпицентром заражения и смертей от COVID-19. Поэтому регион в отчаянии ищет дополнительные дозы. Программа вакцинации в Украине - одна из самых медленных в Европе, из-за этого люди здесь более склонны принять вакцину AstraZeneca, игнорируя беспокойство относительно появления кровяных сгустков.

"Никто не откажется от вакцины. Польза от всех одобренных вакцин намного перевешивает риски и побочные эффекты", - сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Украина подписала контракты, которые должны обеспечить ей 32 миллиона доз. Но пока страна получила менее миллиона из них. Поставки препарата AstraZeneca задерживаются из-за стремительного роста случаев заражения в Индии. А именно индийский производитель выполняет заказ Украины. Поэтому пока Киев вакцинировал 433 тысячи своих граждан из 42 миллионов.

Между тем, потребность в прививках становится только острее. Ежедневное количество случаев заражения в этом месяце перевалило отметку в 20 тысяч в день, установив новый антирекорд. По словам Степанова, ни одна из стран ЕС пока не согласилась продать нежелательные дозы.

"Каждая страна заботится исключительно о своих гражданах", - сказал Степанов.

Однако, дефицит прививок - это не единственная проблема. В марте опрос показал, что почти половина украинцев хочет вакцинироваться. Однако, две трети респондентов при этом сказали, что отказались бы от вакцины AstraZeneca из-за побочных эффектов, которые появились у 0,25% привитых украинцев. Более двух пятых опрошенных не знали, как зарегистрироваться на вакцинацию.

Читайте такжеВ США более 50% взрослого населения вакцинировались от COVID-19 первой дозойСтепанов сказал, что нехватка вакцин, а не колебания относительно вакцинации, - это главная причина медленного темпа кампании. Украина ведет переговоры о поставках еще 16 миллионов доз вакцин от коронавируса на текущий год. Все они будут использованы еще до конца 2021 года.

Однако, скорость процесса - важный фактор, так как больницы в крупных городах достигают предела своих возможностей. А люди злятся из-за продолженного локдауна. По состоянию на прошлый четверг с начала апреля в Украине прививки от COVID-19 получили 187731 людей. А еще 117 тысяч доз препарата от Pfizer прибыли на следующий день в рамках программы COVAX.

Вакцинация в Украине и летальные исходы

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech.

С 18 апреля прививки начнут делать вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Вечером 23 марта в пгт Черноморское Одесской области умерла женщина-военнослужащая, которой накануне сделали прививку от COVID-19. Минздрав со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы сообщил, что причиной смерти женщины стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Кроме того, 24 марта, в Черновцах умер провизор аптеки, который получил прививку 15 марта. По предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт. Также мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

Расследование серьезных неблагоприятных случаев после иммунизации должны проводить группы по оперативному реагированию, созданные в каждом административном подразделении по охране здоровья в регионах.

С начала прививочной кампании в Украине прививки получили 445 тыс. 861 человек, из них получили первую дозу - 445 тыс. 859 человек.

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Перевод: Лесь Дымань