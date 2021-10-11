Людям, которые не были вакцинированы против COVID-19 или не переболели им, разрешено делать покупки только в магазинах товаров первой необходимости.

В Латвии со вступлением в силу ряда антиковидных ограничений на три месяца объявлено чрезвычайное положение.

Предусмотрено, что людям, которые не были вакцинированы против COVID-19 или не переболели им, разрешено делать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и запрещено посещать, например, торговые центры, сообщает Rus.Delfi.lv.

Также решено ограничить и вакцинированных лиц — например, на мероприятиях, проходящих в "зеленом" режиме, необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.

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Магазины, которые могут посещать и лица без ковид-сертификата, — это продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, магазины кормов для животных, места продажи прессы, магазины гигиенических товаров, телекоммуникационные магазины и автозаправочные станции. Эти места должны будут предоставить площадь по 25 кв. метров на одного посетителя.

В выходные и праздничные дни в торговых центрах будут открыты только продуктовые магазины, аптеки, оптики, магазины кормов, прессы, магазины гигиенических товаров и телекоммуникационные магазины. Также будут доступны поставщики услуг, такие как ремонт обуви и химчистка.

Все, для кого это возможно, как в государственном, так и в частном секторе, должны работать удаленно.

Школы и после объявления чрезвычайного положения продолжат работать очно, но маски должны носить все учащиеся, а количество занятий по интересам будет значительно сокращено. Внеучебные мероприятия, такие как экскурсии, посещение музеев, во время чрезвычайного положения запрещены.

Во время чрезвычайного положения культурные мероприятия будут проводиться с меньшим количеством посетителей — 60% вместимости.

По данным агентства BNS, в Латвии 14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 784,1 случая на 100 тыс. населения. До этого самый высокий кумулятивный показатель в стране наблюдался лишь во время пика предыдущей зимней волны COVID-19 в январе, когда он составлял более 600 случаев в период с 30 декабря до 23 января, а в отдельные дни приближался к 700.

Чрезвычайное положение в Латвии из-за пандемии коронавируса ранее объявлялся уже дважды.

Ранее правительство Латвии объявило режим ЧС на границе с Беларусью - он будет действовать с 11 августа до 10 ноября.

Также напомним, Латвия внесла Украину в список риска и изменила правила въезда.

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Автор: Виктория Токарева