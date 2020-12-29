С 30 по 4 января и 8-10 января с 22:00 до 5:00 все должны находиться дома.

Правительство Латвии ввело комендантский час на выходных, с 30 по 4 января и 8-10 января с 22:00 до 5:00 все должны находиться дома.

Читайте такжеВ ВОЗ считают, что коронавирус станет эндемическимОб этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает Delfi.

По его словам, за последнюю неделю каждый день от коронавируса умирает в среднем 17 человек, и это нужно остановить.

Режим чрезвычайной ситуации продлен до 7 февраля.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле призвала провести "тихие выходные" за изучением информации о вакцинах и напомнила, что в больницах борются за свою жизнь более 1000 больных.

Ограничивать передвижение днем пока что не планируется. Магазины и кафе смогут работать с 6:00 до 21:00, чтобы работники могли добраться до дома, не нарушая правила.

Каждый случай нарушения комендантского часа будет рассматриваться индивидуально, пояснил глава Госполиции Арманд Рукс. Если человек вышел в круглосуточную аптеку за лекарством - это совсем другая ситуация, чем если ночью кто-то пьяный ходит по городу и веселится. Цель ограничений - не оштрафовать как можно большее количество людей, а сделать так, чтобы не было народных гуляний на Новый год.

Тех, кто сможет объяснить, по какой уважительной причине он вышел на улицу, его могут и не оштрафовать. Как пояснила Винькеле, в сад частного дома выходить можно. До 17 января продляется ограничение плановых медицинских услуг.

Помогать контролировать соблюдение комендантского часа будет армия. Планируется привлечь несколько сотен военных.

Завтра будет еще одно заседание Кабмина, где новые ограничения будут приняты в окончательной редакции. Будет обсуждаться, в частности, то, что будет со школами и до какого числа будет запрещено оказание косметических и прочих услуг.

Жесткий карантин в Украине 8-24 января 2021 года: что под запретом

9 декабря Кабинет министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Он будет предполагать такие ограничения :

: Запрет на работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);

Запрет на работу развлекательных заведений;

Запрет на работу предприятий торговли непродовольственными товарами;

Запрет на работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

Запрет на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);

Запрет на работу непродовольственных рынков;

Запрет на посещение учебных заведений, кроме детсадов.

Что будет разрешено во время жесткого карантина 8-24 января 2021

Усиленный карантин не предусматривает ограничения работы общественного транспорта - как городского, так и междугороднего сообщения.

работы общественного транспорта - как городского, так и междугороднего сообщения. Будет разрешено организацию "новогодних елок" без концертов, проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей, работу предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами для животных.

Также будут работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также учреждения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Парикмахерским и салонам красоты будет разрешено работать исключительно по предварительной записи.

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Автор: Леся Лещенко