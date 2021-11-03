Новая волна "внутренних" заражений в Китае началась 17 октября, за это время в 17 провинциях и районах выявлено более 500 инфицированных.

Госкомитет здравоохранения Китая сообщил о выявлении 93 новых случаев заражения COVID-19 внутри страны.

Из них 35 случаев зарегистрировано в городе Хэйхэ (северо-восточная провинция Хэйлунцзян).

Новая волна "внутренних" заражений в Китае началась 17 октября, за это время в 17 провинциях и районах выявлено более 500 инфицированных, 426 из них связаны с главным источником нынешней волны распространения вируса - севером и северо-востоком страны - провинциями Ганьсу, Хэйлунцзян и автономным районом Внутренняя Монголия.

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Китайские СМИ называют тенденцию "тревожной", поскольку география новых случаев выявления заболеваний расширяется, несмотря на принимаемые властями жесткие ограничительные меры.

СМИ обратили внимание, что восемь человек заразились в Пекине - это самый высокий показатель внутренних случаев заражения в столице с 19 января этого года, хотя власти и прилагают усилия по предотвращению распространения инфекции.

Так, жителям рекомендовано воздерживаться от поездок за пределы города, откладывать свадьбы, упрощать организацию похорон и сокращать все несущественные массовые мероприятия.

Принимаются меры по сдерживанию миграции населения. В пекинском аэропорту "Дасин" на утро среды отменено более 60% ранее запланированных рейсов, в "Столичном" - почти 50%, сообщает Интерфакс.

Коронавирус в Китае

С начала пандемии на территории Китая зарегистрировано 97 тыс. 423 случая заражения коронавирусной инфекции, умерли 4 тыс. 636 человек, выздоровели 91 тыс. 787 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая