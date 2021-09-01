С помощью этого робота гинекологи смогут более качественно выполнять операции, чем используя только традиционные методы оперирования.

В Китае приступили к испытаниям эндоскопического хирургического робота, разработанного компанией Edge Medical Robotics Co., Ltd., для проведения гинекологических операций.

Об этом сообщает Синьхуа.

С помощью этого робота гинекологи смогут более качественно выполнять операции, чем используя только традиционные методы оперирования. Кроме того, роботизированная хирургия позволит уменьшить хирургические травмы и осложнения после операций, а также ускорить процесс выздоровления пациентов.

Клинические испытания нового робота начались в Главном госпитале Народно-освободительной армии Китая в Пекине и Первой больнице Чжэнчжоуского университета в центрально-китайской провинции Хэнань.

Главный исполнительный директор компании Edge Medical Robotics Ван Цзяньчэнь назвал новую разработку важным шагом на пути развития отечественных медицинских технологий. Он отметил, что из-за технологических барьеров, на китайском рынке хирургических роботов долгое время доминировала иностранная продукция.

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"На данный момент лишь несколько крупных больниц в Китае позволили себе приобрести хирургов-роботов для гинекологических и акушерских операций. Высокие расходы делают такие роботизированные операции недоступными для большинства пациентов, что ограничивает развитие роботизированной хирургии в Китае", - сказал он.

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Автор: Тамара Отовская