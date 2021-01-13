Робот-компаньон - французская компания представила необычного помощника для пожилых людей.
Читайте такжеВ ЕС начали закупать роботов-дезинфекторов для больницКак говорится в сюжете ТСН, он пригодится во время пандемии, поскольку многие люди преклонного возраста страдают от вынужденной изоляции и одиночества, говорят изобретатели.
Их робот умеет поддерживать разговор, может вывести на экран игры или звонки по видеосвязи. А еще имеет искусственный интеллект, адаптируется к привычкам хозяина и составляет план квартиры, чтобы свободно двигаться и самостоятельно стать на зарядку. Но главное - может вызвать чрезвычайные службы, если хозяину станет плохо.
Стоит такой компаньйон $6 тыс.
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