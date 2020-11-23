Процесс дезинфекции будет контролировать оператор, который будет находиться за пределами помещения во избежание воздействия ультрафиолета.

Европейская комиссия начала закупку двух сотен роботов для дезинфекции, которые вскоре будут доставлены в больницы разных стран-членов Евросоюза.

Об этом в пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Отмечается, что больницы в большинстве государств-членов заявили о необходимости и выразили заинтересованность в получении этих роботов, которые могут дезинфицировать стандартные палаты пациентов при помощи ультрафиолетового света всего за 15 минут.

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Процесс дезинфекции будет контролировать оператор, который будет находиться за пределами помещения во избежание воздействия ультрафиолета.

Ожидается, что работы будут доставлены в ближайшие недели. В какие именно страны или медицинские учреждения, не сообщают.

Также закупку прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер в Twitter.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать больницы и пациентов в эти трудные времена. На средства ЕС мы закупаем 200 роботов для дезинфекции, которые будут доставлены в больницы по всей Европе, чтобы помогать очистить палаты пациентов", - написала она.

Ситуация с коронавирусом в мире

С начала пандемии в мире на COVID-19 заболели 58 млн 649 тыс. 324 человека.

От осложнений опасного недуга с начала пандемии умерли 1 млн 388 тыс. 068 человек, выздоровели - 37 млн 486 тыс. 362.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, где зарегистрировано более 12,2 млн больных, Индия (9,1 млн), Бразилия (6 млн), Франция (2,1 млн), Россия (2 млн).

Украина в общем антирейтинге по количеству инфицированных продолжает находиться на 17-м месте, между Южной Африкой и Бельгией.

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Автор: УНИАН