На сегодня штамм "Эта" выявили уже в четырех регионах страны.

В Казахстане выявили циркуляцию штамма коронавируса "Эта", или как его еще называют "нигерийский" штамм. Эта разновидность вируса подтверждена уже в 77 странах мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя в Facebook.

"По итогам секвенирования 96 образцов в Казахстане установлена циркуляция штаммов "Дельта" (индийский штамм) - 57 (59,4%), "Альфа" (британский) - 24 (25%), Уханьский коронавирус - 10 (10,4%) и "Эта" (нигерийский) - 5 (5,2%)", - говорится в сообщении.

По словам министра Казахстана, штамм "Эта" был зафиксирован в четырех регионах страны: Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской областях и в Нур-Султане.

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Напомним, штамм "Эта" выявили в Нигерии в декабре 2020 года. Первые случаи заболевания зафиксировали так же и в Великобритании.

Тогда директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг сообщал, что новый штамм был выявлен на фоне роста в стране числа заражений коронавирусной инфекцией.

Клинические признаки у него такие же, как у Alpha (британский) и Beta (южноафриканский) штаммов – высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, более тяжелое заболевание и так далее.

Коронавирус в Казахстане: что известно

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 2 093 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 864 955 случае заражения COVID-19.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в центральноазиатской стране выросло за сутки на 3 509 – до 793 903.

От коронавируса за сутки скончалось 47 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 10 810 казахстанца.

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Автор: Виктория Гордиенко