Казахстанская вакцина от COVID-19 показала по результатам двух фаз испытаний «высокую эффективность в 96%».

В Казахстане ожидают получить вакцину от COVID-19 компании Pfizer/BioNTech не ранее второго полугодия 2021 года.

Как сообщает Радио Азаттык, на брифинге министр здравоохранения страны Алексей Цой рассказал о последних переговорах с компанией Pfizer, состоявшихся в канун Нового года.

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«В целом предварительно было предложено, что данная вакцина может появиться в Казахстане не раньше второго полугодия. Мы попросили максимально ускориться, чтобы мы могли получить данную вакцину в Казахстане. Но пока нам заявляли, что не ранее второго полугодия 2021 года», - отметил он.

Данные по стоимости вакцины, как сообщает Цой, в Pfizer обещали предоставить в начале этого года.

Тем временем в Минздраве Казахстана напомнили, что есть конкретные сроки и планы по реализации вакцин казахстанского и российского производств. На прошлой неделе в Минздраве доложили, что казахстанская вакцина от COVID-19 показала по результатам двух фаз испытаний «высокую эффективность в 96%». «У нас есть большие надежды на казахстанскую вакцину, она идет на уровне ведущих вакцин и входит в число 12 вакцин, которые сейчас находятся на третьей фазе. Мы сейчас видим, что наша вакцина высокоэффективна, – заявил Цой.

Ранее казахстанский Минздрав сообщил, что российскую вакцину будут выпускать в Караганде.

Российская вакцина от коронавируса: что известно

В России вакцину против COVID-19 "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Однако до сих пор она не прошла все этапы клинических испытаний. Следовательно, в мире она не признана как эффективная.

Прививки препаратом в РФ начали с 5 декабря. После начала вакцинации граждане заявляли о том, что делается это добровольно-принудительно. В некоторых учреждениях работники даже писали заявления об увольнении.

В России заявили о намерении провести испытания "Спутника V" на детях и беременных женщинах примерно через 1,5 месяца.

При этом ученые в мире обеспокоены, что использование этой вакцины против COVID-19 до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию и появление нового коронавируса.

РФ в январе 2021 года начнет поставки своей вакцины от COVID на оккупированный Донбасс.

По данным СМИ, российскую вакцину уже поставили в Венгрию, Венесуэлу, также планируют поставлять в Индию, Грецию, Сербию, Саудовскую Аравию, Филиппины и ряд других стран.

В декабре министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина не будет закупать российскую вакцину, потому что она не прошла третью стадию клинических испытаний.

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Автор: Светлана Закелова