До сих пор доказательства полной вакцинации, наличия антител или отрицательного теста должны были предъявлять лишь несовершеннолетние от 12 лет и взрослые.

В Израиле от всех граждан старше трех лет начали требовать справку о COVID-вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус для посещение ряда общественных мест.

До сих пор доказательства полной вакцинации, наличия антител или отрицательного теста должны были предъявлять лишь несовершеннолетние от 12 лет и взрослые. Однако теперь это требование распространяется и на детей в возрасте от трех до 11 лет.

В частности, так называемые паспорта иммунизации Green Pass необходимо предъявлять для посещения ресторанов, кафе, музеев, библиотек, тренажерных залов и бассейнов. Но для входа в магазины и торговые центры этот документ не нужен.

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Тесты для детей будут финансироваться государством, поскольку дети не имеют права на вакцинацию, если им не исполнилось пять лет. К тому же, эта возрастная группа не считается подвергнутой значительному риску заражения COVID-19.

"Заболеваемость растет с каждым днем", - указал директор медицинского центра Ziv Салман Зарка парламентскому комитету, предупредив, что следующие две недели будут "критическими", передает ТСН со ссылкой на ВВС.

Коронавирус в Израиле

С конца июня в Израиле наблюдается всплеск инфекций, вызванных новым COVID-штаммом "Дельта". Во вторник израильское Министерство здравоохранения сообщило о 7870 новых случаев коронавируса, что немного меньше шестимесячного рекорда, зарегистрированного днем ранее (8752).

Израиль первым в мире начал делать своим гражданам третью прививку от коронавируса. Приоритет предоставили людям старше 50 лет, медицинским работникам и пациентам с сопутствующими заболеваниями.

Дополнительные вакцины получили уже около 1,1 млн человек. По словам израильских экспертов, бустерная вакцина оказалась на 86% эффективнее в предотвращении заражения COVID-19 для людей старше 60 лет.

Автор: Ирина Погорелая