В США фиксируют пик госпитализаций среди детей до 5 лет.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" массово поражает детей: в США зафиксировали пик госпитализаций детей до 5 лет. У них диагностируют "Омикрон".

Как сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), сейчас уровень госпитализированных детей в возрасте от 5 до 17 лет составляет примерно 1 на 100 тысяч, пишет The Associated Press.

По словам директора ведомства Рошель Валенски, эта тенденция "свидетельствует о необходимости прививки". Она добавила, что в США полностью вакцинированы против коронавируса лишь 16% детей в возрасте от 5 до 11 лет, а от 12 до 18 лет – не более 50%.

Напомним, как писал УНИАН, в США разрешили применение бустерных доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech для подростков от 12 до 15 лет и для детей от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.

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