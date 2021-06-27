Выводы израильских врачей говорят о том, что около 90% новых случаев коронавирус, вероятно, были вызваны штаммом "Дельта".

В Израиле около 90% новых случаев коронавируса были вызваны штаммом "Дельта".

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Также врачи сообщают, что половина из тех, кто заболел на новый и более опасный штамм коронавирус "Дельта", ранее были вакцинированы препаратом Pfizer.

Выводы израильских врачей говорят о том, что около 90% новых случаев коронавирус, вероятно, были вызваны штаммом "Дельта". При этом дети до 16 лет, большинство из которых привиты, составляют около половины зараженных.

Медики утверждают, что люди, которые были вакцинированы, однако все же инфицировались "Дельтой", легче переносят болезнь, чем не вакцинированные.

Вакцинация В Израиле

На этой неделе израильское правительство объявило о вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет. Уже несколько дней в стране регистрируют более 100 случаев заболевания за сутки - это стало самым высоким показателем с мая.

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Автор: Олег Давыгора