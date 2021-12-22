Ревакцинацию четвертой дозой рекомендовано начать как можно скорее.

На фоне роста заболеваемости новым вариантом коронавируса "Омикрон" власти Израиля рекомендовали всем жителям страны в возрасте от 60 лет, а также медицинским работникам сделать четвертую прививку от коронавируса.

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет напомнил, что израильские граждане были первыми, кто получил третью дозу вакцины, передает Би-би-си.

"Мы также продолжаем быть пионерами в плане четвертой дозы", - заявил он.

Ревакцинацию четвертой дозой рекомендовано начать как можно скорее. "Нечего ждать, идите вакцинироваться", - написал в "Твиттере" министр здравоохранения страны Ницан Горовиц.

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Четвертую дозу можно получить через четыре месяца после третьей прививки. Власти также приняли решение сократить промежуток между второй и третьей дозой с пяти до трех месяцев.

Как сообщал УНИАН, в Израиле бустерные дозы начали вводить в июле этого года, а в октябре сделали их обязательными для населения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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