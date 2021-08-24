"Бустерная" прививка утверждена для граждан, которые не были заражены коронавирусом и получили первые две дозы вакцины.

Министерство здравоохранение Израиля проинформировало руководство больничных касс об утверждении решения о начале "бустерной" вакцинации всех граждан старше 30 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад.

Как сообщает NEWSru, вакцинация третьей, "бустерной" дозой вакцины стартовала во вторник, 24 августа.

"Бустерная" прививка утверждена для граждан, которые не были заражены коронавирусом и получили первые две дозы вакцины.

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19 августа в минздраве страны разрешили вакцинацию "бустерной" дозой лиц в категории 40+ лет и рекомендовали начать вакцинацию третьей дозой работников системы образования, а также беременных женщин.

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Автор: Леся Лещенко