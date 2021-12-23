Требование было отменено шесть месяцев назад, но на фоне роста заболеваемости коронавирусом, власти решили вернуть масочный режим в стране..

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что в стране вернут требование ношения масок на улице в связи с резким ростом числа случаев заражения коронавирусом.

Санчес сообщил руководителям регионов, что масочный режим будет утвержден к Рождеству, сообщает ЕвроПравда.

Требование было отменено шесть месяцев назад, но во вторник в Испании было зарегистрировано рекордное количество случаев заражения - 49 823.

Премьер также объявил об ускорении программы ревакцинации при более активном участии военных.

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В Испании высокий показатель вакцинации населения, что позволило избежать ограничительных мер, введенных другими странами. Но вариант "Омикрон" распространился за считанные дни, и уровень заболеваемости подскочил к 695 случаям на 100тыс. человек, что выше показателя, который фиксировался года назад.

В ВОЗ, тем временем, заявили, что "Омикрон" уже доминирует в Британии, Дании и Португалии и, скорее всего, станет доминирющим вариантом на всем континенте через несколько недель. Считается, что в Испании этот вариант приходится почти на половину инфекций.

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