В комнату в центре Мадрида может прийти и поплакать любой желающий.

В центре Мадрида открыли "комнату плача", куда может прийти и поплакать каждый желающий, а при необходимости - пообщаться с психологом.

Цель проекта La Lloreria - убрать негативные ассоциации с проблемами, связанными с психическим здоровьем, плачем и обращением за помощью, пишет Reuters.

"Зайдите и поплачьте", - сообщает посетителям одна из табличек этого центра. "У меня тоже тревога", - говорится в другом сообщении.

В одном углу есть телефоны с именами людей, которым можно позвонить, когда человек чувствует упадок сил, включая психолога.

"Это действительно замечательная идея - визуализировать проблему психического здоровья. В Испании есть негативный стереотип относительно плача, как и во многих других странах", - сказал Джон Нельссом, шведский студент, который проживает в столице Испании.

Неделю назад премьер-министр Испании Педро Санчес отдельно объявил о программе психиатрической помощи стоимостью 100 миллионов евро, которая будет включать такие услуги, как круглосуточная линия помощи самоубийцам.

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"Это не табу, это проблема общественного здоровья, о которой мы должны говорить, делать ее видимой и действовать соответственно", - сказал Санчес.

Reuters отмечает, что в 2019 году в Испании 3671 человек умер в результате самоубийств, что является второй по распространенности причиной смерти после естественных причин. Согласно правительственным данным, у каждого десятого подростка диагностируется психическое расстройство, тогда как 5,8% всего населения страдает тревожным расстройством.

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Автор: Александр Топчий