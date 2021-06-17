Врачи заподозрили заражение "черной плесенью", однако во время обследования обнаружили в легких, пазухах и крови пациента "зеленый грибок".

В Индии зафиксировали случай заражения человека, болевшего COVID-19, "зеленой плесенью" - аспергиллезом, вызываемым различными грибами рода Aspergillus.

Об этом пишет Hindustan Times.

Инфекция была зарегистрирована у болевшего COVID-19 в округе Индор в штате Мадхья-Прадеш. По словам врачей, возможно, это первый подобный случай в Индии.

34-летний житель штата последние полтора месяца лечился от коронавирусной болезни. Несмотря на 90% поражение легких, мужчина пошел на поправку, но ему снова стало плохо. Врачи заподозрили заражение "черной плесенью", однако во время обследования обнаружили в его легких, пазухах и крови "зеленый грибок".

"Пациент выздоровел, а затем у него начались кровотечения из носа и высокая температура. Он также стал очень слабым из-за потери веса", - рассказал врач Рави Дози.

По словам доктора Дози, сейчас необходимы дополнительные исследования для выяснения того, отличается ли заражение "зеленой плесенью" у людей с COVID-19 от других пациентов.

Что известно о "зеленой плесени"

Аспергиллез - это инфекция, вызываемая грибами рода Aspergillus, обитающими как в помещениях, так и на открытом воздухе. Среди наиболее распространенных форм - аллергический бронхопульмональный аспергиллез, аспергиллома и инвазивный аспергиллез легких.

Читайте такжеВ Индии зараженным "черной плесенью" удаляют глаза - СМИЛюди могут заболеть одним из типов аспергиллеза, вдохнув микроскопические споры. Большинство дышит такими спорами каждый день, не заболевая, однако те, у кого ослаблена иммунная система или повреждены легкие, подвергаются более высокому риску развития проблем со здоровьем.

Так, аспергиллез называется ведущей причиной смерти при остром лейкозе и трансплантации гемопоэтических клеток. Наиболее часто инфекционным агентом является Aspergillus fumigatus.

При этом аспергиллез не заразен и не может передаваться от людей к людям или между людьми и животными.

Чтобы попытаться избежать заражения, специалисты советуют избегать контактов с почвой, мест с большим количеством пыли и загрязненной воды, либо носить в таких местах респиратор N95. Также следует мыть лицо и руки водой с мылом, особенно после контакта с почвой или пылью.

Ранее Индия сообщала о случаях заражения "черной", "белой" и "желтой" плесенью среди пациентов с COVID-19. Эксперты при этом напоминают, что именование грибов по цветам не является научным.

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Перевод: Катерина Комолова