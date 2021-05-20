Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза – грибкового заболевания, известного как "черная плесень".
Об этом сообщили в Минздраве страны. "Число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект COVID-19… Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату", - говорится в уведомлении, подписанном главным министром здравоохранения Раджастана Ахилом Аророй.
Отмечается, что в штате насчитывается около 100 пациентов с этим заболеванием, для них создано специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха. Большинство заболевших проживали в районе городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота, передают РИА Новости.
Читайте такжеИндия выпустила препарат в виде порошка для лечения коронавирусаКак отметил глава минздрава штата Телангана Сриниваса Рао, на территории штата мукормикоз объявляется заболеванием, "подлежащим уведомлению... в соответствии с Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года".
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