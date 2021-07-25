Тем, кто не сделал прививки, могут запретить посещение ресторанов, кинотеатров и стадионов.

В Германии непривитым от коронавируса придется сталкиваться с большими ограничениями, чем тем, кто уже прошел вакцинацию.

Такое мнение высказал глава ведомства федерального канцлера ФРГ Гельге Браун в интервью изданию Bild am Sonntag, сообщает Deutsche Welle.

"Вакцинированные безусловно будут иметь больше свобод, чем не вакцинированные. Если распространение инфекции будет интенсивным, то тем, кто еще не сделал прививку, придется сократить количество контактов. Это, в частности, может означать, что посещение ресторанов, кинотеатров и стадионов больше не будет возможным - даже для тех, кто сдал тесты и получил отрицательные результаты, потому что "остаточный риск слишком высок", - заявил Браун.

По его словам, сейчас рост числа инфицированных составляет 60 процентов в неделю. Если дельта-вариант коронавируса продолжит быстро распространяться в Германии не смогут противостоять ему с помощью высокого уровня вакцинации или ограничений.

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При таком сценарии семидневный средний показатель распространения коронавирус в ФРГ до выборов в Бундестаг 26 сентября может достичь 850 случаев на 100 тысяч жителей, предостерег глава ведомства федерального канцлера. На утро 25 июля этот показатель составлял 13,8 случая.

Как ранее сообщение УНИАН, в Израиле с начала августа отменяют бесплатное тестирование на коронавирус для не вакцинированных.

Как пояснил глава правительства Нафтали Беннет, решение о введении платных тестов принято еще и для того, чтобы стимулировать граждан сделать прививки.

Автор: Светлана Закелова