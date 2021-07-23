В Израиле с начала августа отменяют бесплатное тестирование на коронавирус для невакцинированных.
Об этом сообщает newsru.co.il.
Как пояснил глава правительства Нафтали Беннет, решение о введении платных тестов принято еще и для того, чтобы стимулировать граждан сделать прививку.
"Нет причин, по которым государство бы продолжало оплачивать тесты тех, кто отказывается вакцинироваться, из денег других налогоплательщиков", - заявил он.
По словам главы правительства, те, кто отказываются вакцинироваться, подвергают опасности не только себя, но и окружающих.
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