При применении третьей дозы вакцины через 6-8 месяцев после второй увеличивается уровень антител.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) советуют прививать третьей дозой вакцин от коронавируса Moderna лиц от 18 лет.

Об этом говорится в заявлении на сайте EMA.

Комитет EMA по медицинским средствам для лечения людей пришел к выводу, что усилительная (бустерная) доза вакцины Spikevax (производства Moderna) может приниматься во внимание для прививки людей от 18 лет и старше.

Результаты имеющихся данных свидетельствуют, что третья доза вакцины Spikevax, применение которой состоялось через 6-8 месяцев после второй дозы, способствовало увеличению уровня антител у взрослых, у которых до этого уровень антител уменьшался.

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Бустерная доза - это половина дозы, которая применяется для первой вакцинации. Отмечается, что побочные эффекты после бустерной дозы похожи на те, что бывают после второй дозы.

В Агентстве добавили, что риск воспалительных заболеваний сердца или других очень редких побочных эффектов после бустерной дозы тщательно отслеживается.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Виталий Саенко