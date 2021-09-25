Бустерные прививки вакциной Pfizer рекомендуется делать лицам старше 65 лет, жителям домов престарелых, медицинским работникам и лицам в возрасте от 50 до 64 лет, имеющим дополнительные риски из-за проблем со здоровьем.

В Соединенных Штатах началась кампания по дополнительной вакцинации от COVID-19.

Бустерные прививки вакциной производства Pfizer/BionTech предлагают миллионам людей пожилого возраста и другим уязвимым группам американцев, сообщает Радио Свобода.

Кампания началась через день после того, как федеральные органы здравоохранения одобрили дополнительные прививки.

24 сентября президент США Джо Байден призвал тех, кто имеет право на дополнительную вакцинацию, сделать прививки, отметив, что он сам планирует прививаться снова как можно быстрее.

Читайте такжеЧисло смертей от коронавируса в США достигло уровня пандемии испанки в 1918 году

Байден добавил, что право на бустер-прививки имеют 60 млн американцев. Дополнительную дозу предоставляют через не менее чем шесть месяцев после введения второй дозы вакцины, поэтому на сегодняшний день она уже доступна для около 20 млн человек.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 23 сентября одобрили бустерные прививки Pfizer для людей в возрасте от 65 лет, жителей домов престарелых, медицинских работников и лиц в возрасте от 50 до 64 лет, имеющих дополнительные риски из-за проблем со здоровьем.

В Соединенных Штатах используются три вакцины против COVID-19. В настоящее время регуляторы еще оценивают, позволить ли делать бустерные прививки препаратами Moderna и Johnson & Johnson.

На сегодняшний день 182 млн (55%) американцев полностью иммунизированы от коронавирусной болезни. Три четверти лиц старше 12 лет - нижний возрастной порог для вакцинации - уже получили первую дозу.

Бустерные прививки предлагаются на фоне опасений, что эффективность вакцины со временем снижается, в то время как более заразный штамм "Дельта" становится доминантным.

Представители американской системы здравоохранения утверждают, что вакцины обеспечивают надежную защиту, и подавляющее большинство новых больных COVID-19, госпитализированных и умерших не были привиты.

Справка УНИАН.Бустерная доза - это третья прививка препаратом от коронавируса, которое проводят минимум через 5-6 месяцев после завершения иммунизации, то есть второй дозы вакцины.

Снижение эффективности вакцин и нужность третьей дозы объясняют появление мутированных версий коронавируса, особенно повлиял на эффективность препаратов штамм Дельта.

Поэтому об иммунизации тремя дозами своих вакцин заявили едва ли не все производители одобренных COVID-вакцин.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Виктория Токарева