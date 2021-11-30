Предусматривается, что вакцинировать будут детей с пятилетнего возраста.

Правительство Чехии планирует начать регистрацию детей в возрасте от 5 до 11 лет для вакцинации от коронавируса.

Регистрация на прививку будет открыта с 13 декабря, заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Czech Radio.

Детей от 5 лет будут прививать вакциной от COVID компании Prizer, которую 25 ноября одобрило Европейское агентство лекарственных средств.

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Первая партия вакцины из 300 тыс. доз должна прибыть в Чехию до 20 декабря.

После проведения вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет доля вакцинированного населения Чехии достигнет 90,9%.

Ранее в Чехии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19, который будет действовать по меньшей мере 30 дней.

Кроме того, 22 ноября начался локдаун для жителей Чехии, которые не привились от COVID-19. Такое решение было принято властями страны из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом и стремительно возрастающей нагрузкой на систему здравоохранения страны.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая