Новые противоэпидемические требования вступили в силу на фоне увеличения количества больных COVID-19.

В Чехии граждан обязали носить на работе респираторы.

Требования предусмотрены новыми противоэпидемическими ограничениями, которые вступили в силу в стране сегодня, сообщает Радио Прага.

Не носить респираторы на работе могут только те, кто находится в офисе один, а также лица, находящиеся одновременно в одном и том же месте, но на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Обязательно ношение респираторов на массовых мероприятиях вне зависимости от количества участников, в общественном транспорте и магазинах.

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Вместе с тем период самоизоляции будет сокращен до семи дней для тех, кто находился в контакте с инфицированным. Однако он может закончиться лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста. До сих пор людей с подозрением на инфекцию помещали в карантин на две недели.

По данным радиостанции в субботу, 23 октября, в Чехии был зарегистрирован 2 тыс. 751 новый случай заражения COVID-19 - наибольший показатель за выходной день с 27 марта. Также значительно увеличилось количество госпитализаций больных с COVID-19. В последнее время постоянно растет и число зараженных на 100 тысяч населения.

Ранее, как писал УНИАН, в Чехии антивакцинаторы будут оплачивать стоимость тестирование на COVID-19 из собственного кармана.

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Автор: Виктория Токарева