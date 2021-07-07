В Чехии заявили об отмене оплаты тестирования на COVID-19 страховыми компаниями.

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что в ближайшем будущем государство не будет компенсировать стоимость тестирования на COVID-19 невакцинированным жителям страны. Таким образом планируют ускорить темпы вакцинации и сократить расходы из государственного бюджета и фондов страховых компаний.

Как пишет 24 канал со ссылкой на Seznam Zprávy, сейчас каждому жителю республики оплачивают 4 антиген-теста и 2 ПЦР-теста в месяц. Отрицательный результат в Чехии требуют, в частности, во время посещения ресторанов и массовых культурных мероприятий.

В будущем жители Чехии, которые откажутся вакцинироваться или не смогут сделать этого из-за состояния здоровья, будут вынуждены оплачивать полную стоимость тестирования на COVID-19.

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По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, потребность в профилактических тестах должна уменьшиться вместе с увеличением количества вакцинированных лиц.

О том, останутся ли тесты бесплатными хотя бы до конца лета, пока неизвестно. В июле около 1,6 миллиона жителей страны имеют планово прививаться второй дозой вакцины, и тогда в республике проведут общую оценку ситуации.

Отметим, официальная позиция Министерства здравоохранения такова: медицинское страхование должно покрывать стоимость исследований, для которых есть соответствующие показания. Профилактические тесты на COVID-19 к ним, в частности, не относятся, поэтому страховые компании не должны оплачивать такие расходы.

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Автор: Виктория Гордиенко