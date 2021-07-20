В Британии Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации рекомендует прививать от коронавируса клинически уязвимых подростков.

Великобритания начинает вакцинировать от COVID-19 подростков от 12 лет. Однако прививки получат не все дети этого возраста.

Как сообщает Sky News, министр по вакцинам Надхим Захави сообщил депутатам, что Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JVCI) рекомендует прививать от коронавируса клинически уязвимых подростков.

Это означает, что детям в возрасте от 12 до 15 лет с тяжелыми неврологическими расстройствами, синдромом Дауна, иммуносупрессией или тяжелыми и множественными нарушениями обучения будет предложена вакцина Pfizer-BioNTech. Также детям того же возраста, которые живут с человеком с ослабленным иммунитетом, также будет предложена вакцина от коронавируса. При этом отмечается, что JVCI не советует прививать здоровых детей, поэтому правительство этого делать не будет.

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JVCI считает, что COVID-19 редко вызывает тяжелые заболевания у детей без сопутствующих заболеваний и минимальная польза для здоровья от предложения детям всеобщей вакцинации от COVID-19 не перевешивает потенциальные риски.

Однако некоторым здоровым подросткам все же будет предложена вакцина от коронавируса. Это касается тех лиц, которым осталось менее трех месяцев до 18-летия.

Напомним, что в Великобритании отменили карантинные ограничения. Однако заболеваемость коронавирусом в этой стране высока.

Вакцинация детей от коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко