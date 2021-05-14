Причиной приостановки является нехватка ингредиентов для создания вакцины.

В ближайшую неделю биомедицинский институт Fiocruz в Бразилии приостановит производство вакцины от коронавируса AstraZeneca на неопределенный срок.

Об этом со ссылкой на заявление института сообщает Reuters.

Причиной приостановки является нехватка ингредиентов для создания вакцины. По предварительным данным, новые поставки компонентов ожидаются 22 мая.

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Также в спонсируемом правительством Fiocruz заявили, что производство на основе текущих запасов позволит ему продолжить поставки вакцины в течение первой недели июня, а также пообещали некоторые дополнительные поставки.

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Автор: Денис Прядко