Чиновники советуют по возможности выбирать другую вакцину для молодых людей, но те, кто уже получили первую дозу, могут спокойно принять и вторую.

Британской Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) советует не делать прививки людям до 30 лет с помощью вакцины от компании AstraZeneca. Свой совет чиновники объяснили очень редким побочным действием, из-за которого в мозге могут образоваться кровяные сгустки.

Председатель JCVI Вэй Шен Лим пояснил, что опираясь на доступные данные и доказательства, комитет советует по возможности предлагать взрослым до 30 лет альтернативные вакцины, - пишет Reuters. Он обратил внимание на то, что молодые люди меньше рискуют попасть в больницу из-за COVID-19. Поэтому расчет риска-выгоды для такой категории населения свидетельствует, что лучше выбрать другие препараты для иммунизации.

"Мы не советуем остановить вакцинацию кого-то в какой-то возрастной группе. Мы только советуем отдать предпочтение одной вакцине вместо другой для конкретной возрастной группы, исходя из мер высочайшей осторожности, а не потому, что у нас есть серьезные беспокойства относительно безопасности", - сказал Лим.

Читайте такжеЖители Германии, которые вакцинируются от COVID-19, получат привилегииОн добавил, что люди должны получить вторую дозу вакцины AstraZeneca, если они уже получили одну. Рекомендации появились после того, как британское Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов здравоохранения (NHRA) выявило возможную связь между вакциной от коронавируса и редким образованием кровяных сгустков в мозге.

Исполнительный директор AstraZeneca Джун Рейн сказала, что выгоды от вакцины преобладают над рисками для подавляющего большинства людей. Такой же вывод сделало и Европейское агентство по вопросам медикаментов во вторник.

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Перевод: Лесь Дымань