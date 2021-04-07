Британской Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) советует не делать прививки людям до 30 лет с помощью вакцины от компании AstraZeneca. Свой совет чиновники объяснили очень редким побочным действием, из-за которого в мозге могут образоваться кровяные сгустки.
Председатель JCVI Вэй Шен Лим пояснил, что опираясь на доступные данные и доказательства, комитет советует по возможности предлагать взрослым до 30 лет альтернативные вакцины, - пишет Reuters. Он обратил внимание на то, что молодые люди меньше рискуют попасть в больницу из-за COVID-19. Поэтому расчет риска-выгоды для такой категории населения свидетельствует, что лучше выбрать другие препараты для иммунизации.
"Мы не советуем остановить вакцинацию кого-то в какой-то возрастной группе. Мы только советуем отдать предпочтение одной вакцине вместо другой для конкретной возрастной группы, исходя из мер высочайшей осторожности, а не потому, что у нас есть серьезные беспокойства относительно безопасности", - сказал Лим.
Читайте такжеЖители Германии, которые вакцинируются от COVID-19, получат привилегииОн добавил, что люди должны получить вторую дозу вакцины AstraZeneca, если они уже получили одну. Рекомендации появились после того, как британское Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов здравоохранения (NHRA) выявило возможную связь между вакциной от коронавируса и редким образованием кровяных сгустков в мозге.
Исполнительный директор AstraZeneca Джун Рейн сказала, что выгоды от вакцины преобладают над рисками для подавляющего большинства людей. Такой же вывод сделало и Европейское агентство по вопросам медикаментов во вторник.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Nature: Одна доза вакцины от COVID-19 защищает от бессимптомного заражения
- BBC: В ВОЗ не видят причин для отказа от использования вакцины AstraZeneca
- В ЕС утверждают, что побочные эффекты могут быть связаны со всеми COVID-вакцинами
- Вакцины Pfizer и Moderna оказались на 90% эффективными в реальных условиях
- В Австралии выяснили, почему у пожилых людей тяжелее течение COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram