Также говорят, что снять маски смогут и те, кто переболел коронавирусом и получил иммунитет.

Министерство здравоохранения Бразилия планирует отменить ношение масок для вакцинированных людей. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Как пишет Reuters, в своем выступлении Болсонару отметил, что карантин должен применяться только для инфицированных людей. Также он добавил, что снять маски могут и те, кто переболел коронавирусом и получил иммунитет.

"Они (маски - ред.) полезны для инфицированных. Карантин предназначен для инфицированных", - заявил президент Бразилии.

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Также министр здравоохранения Марсело Кейрога сообщил, что Болсонару попросил его провести исследование использования масок в Бразилии. Однако перед комиссией Сената он дал показания по расследованию, в котором отметил, что для предотвращения передачи инфекции следует использовать маски.

Отметим, что Бразилия стала еще одной горячей точкой распространения коронавируса и смертности от этой болезни. Страна потеряла более 480 тыс человек.

Однако вакцинация в стране продвигается медленно - 23,6% населения Бразилии получили первую дозу вакцины и только 10,2% были полностью вакцинированы двумя дозами.

Сейчас в стране проводится расследование, в рамках которого Сенат выясняет причастность Болсонару к такой ситуации. Президента обвиняют в том, что он несерьезно относится к угрозе коронавируса и не делает достаточно для борьбы с болезнью.

А вот в США разрешат путешественникам не одевать маски в аэропортах и на вокзалах. К такому выводу пришли Центры США по контролю и профилактике заболеваний ( СDC). Там пришли к такому выводу из-за более низкого риска передачи инфекции на открытом воздухе. Однако надевать маски по-прежнему будут требовать в помещении, во всех видах транспорта, независимо от статуса вакцинации.

Изменение означает, что теперь люди смогут снимать маски на улице в ожидании поезда, во внутреннем дворе аэропорта или в транзитных режимах под открытым небом.

Федеральное управление гражданской авиации заявило на этой неделе, что оно получило около 2900 сообщений о недисциплинированном поведении пассажиров с 1 января. В сообщении говорится, что поступило 2200 сообщений о том, что пассажиры отказываются надевать маски.

Изменение произошло и после того, как администрация Байдена провела обширные обсуждения с транзитными союзами и другими группами. Сейчас администрация рассматривает возможность внесения других незначительных изменений касательно использования масок для транзита в помещении. К примеру, может появиться возможность у вакцинированных работников авиакомпаний снимать маски в комнатах, недоступных для общественности.

Коронавирус в Бразилии: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко