Несмотря на запрет, тысячи людей вышли на улицы столицы с протестом против давления на непривитых и против мер для борьбы с распространением коронавируса. Полиция задержала десятки человек.

В Берлине в воскресенье, 29 августа, несколько тысяч человек вышли на запрещенные демонстрации против коронавирусных ограничений и ограничений для невакцинированных жителей ФРГ.

Как передает DW, они выкрикивали "Уберите руки от наших детей" и высказывались против того, что они назвали "вакцинационным апартеидом", поскольку в части Германии власть рассматривает возможности введения более жестких ограничений для людей, которые не привиты против коронавируса. Безопасность во время акции обеспечивали 2200 правоохранителей.

Во время акции протеста были задержаны десятки человек

Девять митингов, в том числе демонстрация участников движения коронаскептиков Querdenken, были запрещены. Это произошло потому, что на таких акциях участники обычно не соблюдают дистанцию и не носят защитные маски. Однако полиция не разгоняла демонстрации. "Сейчас по улицам бродит несколько тысяч человек", - сообщили в берлинской полиции.

Читайте такжеАмериканец наполовину ослеп после коронавирусаВо время акций были задержаны около 80 человек, в том числе за сопротивление правоохранителям, сообщило агентство Reuters. Некоторые протестующие также пытались прорвать полицейские барьеры и совершали нападения на правоохранителей.

Во время аналогичной акции в Берлине в субботу, 28 августа, полиция задержала более 100 человек.

Напомним, что ранее во Франции люди вышли на масштабные протесты из-за обязательной вакцинации.

В июне десятки тысячи граждан Бразилии вышли на протесты против политики президента в отношении COVID-19. Их президент называл болезнь "небольшим гриппом".

Автор: Екатерина Гирнык